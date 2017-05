5 rad přímo od Googlu: Jak se vyhnout vyděračskému softwaru

Google se rozpovídal ransomware, což je škodlivý software, který zablokuje Android a za odblokování žádá výkupné. Loni vzrostl počet takových útoků 50 %. Není tedy divu, že Google bere tyto hrozby vážně.

Google rozděluje ransomware na dva základní druhy. Mimo požadavku platby za obnovení přístupu k telefonu jsou to aplikace, která zašifrují data na paměťové kartě a požadují peníze za rozšifrování. Do té doby jsou pro vás soubory na paměťové kartě „neviditelné“.

Podle Googlu se ze od roku 2015 týkal ransomware 0,00001 % všech instalací na Google Play. Mimo tento oficiální kanál je riziko tisíckrát větší: 0,01 % instalací. Google denně kontroluje 400 milionů smartphonů a 6 miliard aplikací na jejich potenciální škodlivost. Jakmile je zjištěno potenciální nebezpečí, dochází k rychlému odstranění aplikace z Google Play.

Android 7.0 Nougat posílil zabezpečení proti ransomwaru. Aplikace teď neumí zjistit, které další aplikace jsou spuštěné, takže ransomware neví, co děláte a nemůže na to reagovat. Útok se tím komplikuje. Aplikace už nedokážou změnit způsob uzamčení telefonu (např. PIN na zamykací obrazovce), jako to šlo u starších verzí. Nougat také eliminoval klikací okna s pofidérními hláškami, pod kterými se skrýval skutečný škodlivý obsah.

Jak tedy zajistit, abyste na svém Androidu nikdy nepotkali ransomware?

Stahujte aplikace pouze z ověřených zdrojů (myšleno hlavně Google Play) Zapněte ověřování aplikací (Nastavení - Google - Zabezpečení - Ověřování aplikací) Nainstalujte poslední verzi firmwaru a softwarového zabezpečení, které je pro telefon k dispozici Pravidelně svůj Android zálohujte. Nemusíte se o nic starat, stačí přijít do signálu Wi-Fi, záloha proběhne automaticky. Před instalací aplikace z Google Play si přečtěte hodnocení a komentáře. Velký počet nízkých hodnocení může vzbuzovat podezření

Vydírá vás telefon?

Pokud si přece jen nainstalujete podvodnou aplikaci, která z vás bude tahat peníze, je jedinou možností spustit telefon v tzv. Bezpečném režimu (Safe Mode). Pro různé telefony se může sekvence kroků pro aktivaci Bezpečného režimu lišit, postup najdete v uživatelském manuálu nebo na webu. V Bezpečném režimu můžete škodlivé aplikace odinstalovat, aniž by došlo k jejich spuštění.

Např. pro Samsungy je třeba při zobrazeném loga výrobce držet klávesu pro snížení hlasitosti, než se zobrazí zamykací obrazovka. U Google Pixelů stačí na vypínací obrazovce držet prst na tlačítku Vypnout, až se změní na Restart do Bezpečného režimu. To by mělo platit i pro modely jiných značek s Androidem Nougat. Ze Safe Módu se do běžného systému vrátíte restartem.