Co bylo minulý týden ve fázi nápadu, je dnes hotová aplikace. Dostala jméno Sound Off Reborn 2017 a zdarma ji můžete stáhnout na Google Play. Na screenshotech vidíte, jak vypadá, video ukáže, jak se nastavují vyučovací hodiny, ve kterých aplikace vypne veškeré zvuky vycházející ze smartphonu.



Aplikace při vyučovacích hodinách vypne zvuky, aby se žák/student neprohřešil proti školnímu řádu. O přestávkách a po vyučování je zapne, aby se rodiče dovolali.

Ať už chodíte do školy vy, nebo tam vodíte děti, tato aplikace by se vám mohla líbit. Český vývojář Tomáš Hubálek se pochlubil prací na programu, který nastaví vyzvánění telefonu podle rozvrhu hodin. To v praxi znamená, že by nemělo docházet k situacím, kdy telefon začne vyzvánět ještě během předmětu, ale o přestávce už ano.

Praktická aplikace ještě nemá jméno, autor nicméně slibuje, že ji nejspíše vypustí do oběhu příští týden. Případné připomínky a nápady mu můžete napsat třeba na Facebooku a Google+.