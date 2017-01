Apple přetavil vtip v novou funkci. iPhone najde ztracená sluchátka AirPods

Když v září představil bezdrátová sluchátka AirPods, internet zavalila vlna vtipů o jejich ztrácení. Vtípky vyšuměly, AirPody se v prosinci začaly prodávat a podle The Wall Street Journal ještě v lednu Apple přidá do aplikace Find My iPhone funkci, která pomůže ztracené sluchátko/sluchátka najít.



Špunty napěchované technologií nadšení recenzentů nevzbudily.

Novinka přijde s aktualizací iOS 10.3. Aplikace použije bezdrátovou konektivitu, kterou sluchátka mají. Buď oznámí, že jsou sluchátka v dosahu (tzn. v okruhu jednotek metrů) a přehraje na nich vyzváněcí tón. Nebo na mapě označí místo, kde byla sluchátka naposledy připojená.

To samozřejmě neznamená, že sluchátka budou tam, kam bod v mapě ukáže, ale jisté vodítko to je. Minimálně to můžete brát jako indicii, že nemá smysl hledat sluchátka doma, že pravděpodobně budou v práci…

PS: Novinka alespoň částečně vysvětluje, proč Apple stáhl z App Storu aplikaci třetí strany, která dělala to samé...

Via Engadget.com