Co přijde po Androidu: Google Fuchsia [první pohled]

Od loňského září víme, že Google pracuje na třetím operačním systému jménem Fuchsia. Zájem vzbudilo jeho jádro Magenta, který nestaví na Linuxu (jako Android a Chrome OS), ale Google jej vytvořil od nuly. To bylo vše, co jsme tehdy věděli, neměli jsme ponětí, co Google s Fuchsií zamýšlí. Spekulace oscilovaly od jednoduché platformy pro internet věcí až po jednotící náhradu Androidu a Chrome OS. Po osmi měsících jsme chytřejší, Fuchsia není jen večerní experiment několika inženýrů, Google s ní má větší plány.

Plynulost: level 120fps

Aplikace pro Fuchsii jsou psané v Dartu, mezi Linuxem a uživatelem je ještě běhové prostředí Flutter. Ten dnes slouží pro tvorbu aplikací pro Android a iOS a inženýři jej použili i pro tvorbu GUI na Fuchsii. Google mu říká Armadillo.

Fuchsia obsahuje i výkonný grafický renderer Escher, který je založený na technologii Vulkan. Tato kombinace má za cíl dosažení „120fps UX“, tedy grafické rozhraní, animace a efekty, u nichž oko není schopné zachytit trhání. I to napovídá, že Fuchsie míří někam, kde GUI hraje první housle.

Grafický desktop Armadillo

v hrubých rysech víme, jak grafické rozhraní Armadillo vypadá. Google se s ním sice nepochlubil, ale GUI lze přeložit pro Android a nainstalovat jako běžný balíček APK (můžete si jej stáhnout z Dropboxu).

V tuto chvíli se jedná pouze o základní koncept, který ukazuje, jak fungují jednotlivé prvky GUI, ale nejsou to funkční aplikace. Armadillo se tedy na 5“ telefonu jeví jako vysoký sloupec sloužený z bloků, které se po klepnutí rozevírají do samostatných oken aplikací:

Jde tedy o zcela odlišný přístup k ovládání smartphonu. Jinak Armadillo vypadá na tabletech, kde jsou aplikace vyskládané vedle sebe. Celé to připomíná nástěnku, nebo lednici s magnetkami. Je tedy možné, že Fuchsia není náhrada Androidu nebo Chrome OS, ale míří do světa výkonného internetu věcí s rozměrnými dotykovými obrazovkami (třeba zrovna na chytré lednici budoucnosti).

Více na I/O?

Systém má ještě ohromný kus vývoje před sebou, a tak zatím můžeme jen doufat, že nám jeho účel Google vysvětli na blížící se výroční konferenci I/O, která se koná již příští středu 17. května.