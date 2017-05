Dříve pracoval na hologramech a rozšířené realitě v NASA. Teď ho najal Apple

Apple najal Jeffa Norrise – chlapíka, který pracoval s rozšířenou a smíšenou realitou v NASA. Jedním z jeho posledních počinů je aplikace pro AR (augmented reality, rozšířená realita) brýle Microsoft HoloLens, která vás vezme na Mars v doprovodu legendárního astronauta Buzze Aldrina. Jedním ze starších projektů je Sidekick – technologie používající hologramy pro snazší spolupráci mezi astronauty ve vesmíru a pozemním kontrolním centrem.

Co takto zaměřený expert může dělat v Applu? Bloomberg tvrdí, že je Jeff Norris klíčovou součástí AR týmu. Co konkrétně Apple plánuje, je zatím za neprodyšně uzavřenými dveřmi. Není však žádným tajemstvím, že firma rozšířené realitě věří, Tim Cook už dříve oznámil masivní investice do oblasti AR. Stahování špičkových odborníků do Cupertina je součástí strategie. Součástí utajeného týmu je už Mike Rockwell, klíčová postava z Dolby Labs.

Co Apple předvede? Mluví se o AR brýlích, ale to je velmi široký pojem, který neříká prakticky nic. Vypadá to, že firma použije v minulosti už několikrát zopakovaný model. Počká si, až konkurenti udělají veškeré zásadní chyby, postupně zkoumá trh, a když se ukáže nadějný směr a technologické možnosti, teprve se vrhne do nového odvětví. Bude to případ rozšířené reality? O co půjde? Lepší a levnější HoloLens? Nebo má připravovaný produkt souvislost s dokončovaným iPhonem 8?