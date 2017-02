Druhá generace Apple Watch vrátila byznys chytrých hodinek k mírnému růstu

S chytrými hodinkami je to jako na houpačce. Jde o stále o poměrně mladý trh, který navíc táhnou jen dvě značky. Proto celkové výsledky závisí hlavně na tom, jak se prodejně daří Samsungu a zejména Applu. Američané vydali na přelomu třetího a čtvrtého kvartálu loňského roku vylepšenou verzi hodinek Apple Watch Series 2. Zájem o novinku se naplno projevil až ve vánočním čtvrtletí.



Distribuce a tržní podíly výrobců chytrých hodinek v 4Q 2016 (data: Strategy Analytics)

Podle nejnovějších odhadů společnosti Strategy Analytics se trh chytrých hodinek na konci roku 2016 dotkl svého maxima, když výrobci celkově prodali 8,2 milionu kusů těchto nositelných zařízení. Jasnou jedničkou se 63% tržním podílem zůstává Apple, jenž prodal 5,2 milionů Apple Watch. Tento údaj obsahuje jak novou generaci Series 2, tak i starší modely, které po zlevnění přilákaly nové zákazníky.

Druhým největším výrobcem chytrých hodinek zůstává Samsung, kterému se ale jeho nové Gear S3 podařilo uvést do prodeje až ke konci čtvrtletí, a tak meziročně objem jeho distribuce vcelku výrazně poklesl. Jihokorejci během října až prosince prodali pouze 800 tisíc chytrých hodinek a jejich tržní podíl klesl pod 10 %. Další výrobce už Strategy Analytics konkrétně nespecifikuje, ale můžeme odhadovat, že do první pětky by se ještě dostalo Huawei, Garmin a možná i LG.