Už v listopadu pustil Facebook hry Instant Games do Messengeru. Platilo to však pouze pro Ameriku. Dnes firma oznámila, že se během následujících týdnů přidá celý zbytek světa. K dispozici je na 50 her, které není nutné stahovat, běží v HTML5. Hry jsou zatím bez reklamy, Facebook se chce soustředit na vybudování ekosystému, vydělávat by se mělo začít někdy v roce 2009.