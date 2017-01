Facebook pustí reklamu do Messengeru. Takhle bude vypadat

V prosinci Facebook Messenger zavedl funkce alá Snapchat a lidem se to nelíbilo, pro některé to dokonce byl důvod pro odchod z platformy. A bude hůř. Facebook oznámil, že do Messengeru pustí reklamy. A je to jen logické, vždyť službu používá miliarda lidí a firmě (přímo) nic nevydělává.

Zatím se reklama testuje v několika zemích (Austrálie, Thajsko…), ale dříve nebo později se objeví všude, otázkou je pouze forma a chování.



Takhle to má vypadat. Nový blok na domovské stránce aplikace.

Uživatel bude moct konkrétní reklamu odmítnout pomocí kontextového menu, ale znamená to pouze to, že se zobrazí jiný obsah od jiného inzerenta.



Prosincová aktualizace Messengeru, která zvedla vlnu nevole.