Fialková nebo zelenkavá? Huawei P10 zkusí okouzlit s netradičními barvami

Vzpomínáte si na legendární scénu z českého filmu „Hodíme se k sobě, miláčku...?“, kde se filmoví manželé František Peterka a Iva Janžurová hádají o odstín barvy potahů na křesla? Tak možná podobné neshody budete doma řešit po vydání nových smartphonů Huawei P10.



Huawei P10 možná přijdou i v těchto netradičních barvách (foto: Weibo.com)

Většina odborníků a novinářů se shoduje, že čínská smartphonová jednička a světová trojka Huawei uvede vlajkový model P10 na únorovém veletrhu MWC 2017 v Barceloně. A jedním z lákadel nového modelu by kromě výbavy mohly být i netradiční odvážné barvy, které snad s výjimkou Sony ještě nikdo na top modelech nepoužil.

Z renderů pocházejících z čínské sociální sítě Weibo to vypadá, že vedle klasických barev, jako je černá, bílá, stříbrná nebo zlatá by P10 mohla přijít také v určitém odstínu zelené a fialové. V duchu výše zmiňovaného filmu by to mohla být třeba „fialková“ a „zelenkavá“. Jak se vám líbí? Pořídili byste si mobil v podobně netradiční barvě?