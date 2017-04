Honor 8 ve vyšší paměťové variantě zlevňuje

Honor 8 u nás můžete zakoupit v provedení se 32 nebo 64 GB vnitřního úložiště. Vyšší variantě se někdy říká Honor 8 Premium, a právě tato verze ve všech prodávaných barvách (zlatá, modrá, růžová) zlevňuje o tisícovku na 10 990 Kč, tedy cenu 32GB verze. Akce je časově omezena do konce dubna.

Podznačka společnosti Huawei už se pomalu připravuje na příchod nového vlajkového modelu Honor 8 Pro, který se v Česku s cenou nejspíš nevejde do hranice 15 tisíc korun, ale přeskočí ji snad jen slabě. Slavnostní premiéru si novinka odbude 27. dubna, do prodeje by měla přijít nedlouho poté.