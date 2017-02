Huawei opět podpoří děti z dětských domovů. Na rozvoj a vzdělávání dětí věnovala dalších 40 notebooků

V rámci dlouhodobé spolupráce s nadací Srdce na dlani obdarovala v pondělí společnost Huawei dětský domov v Krásné Lípě. Tamějším dětem tentokrát předali zástupci společnosti v čele s Radoslawem Kedziou, generálním ředitelem společnosti Huawei v České republice, čtyřicet notebooků. Moderní přístroje podpoří vzdělávání dětí v oblasti výpočetní techniky.

Společnost Huawei navázala na dlouhodobou spolupráci s nadací Srdce na dlani, která podporuje vybrané dětské domovy v České republice. Společnost nedarovala laptopy poprvé, už dříve jich nadaci pětatřicet předala. Tentokrát přístroje v celkové hodnotě 108 999 Kč věnovala dětskému domovu v Krásné Lípě.

„Jedním z dlouhodobých závazků společnosti Huawei je podpora vzdělávání a talentů v oblasti technologií. Darování notebooků je to nejmenší, co můžeme pro rozvoj technologických schopností dětí z dětských domovů udělat. Alespoň trochu tak zlepšíme podmínky, ze kterých třeba jednou vzejdou IT odborníci,“ řekl Radoslaw Kedzia, generální ředitel společnosti Huawei v České republice.

Všechny laptopy se využijí především pro účely vzdělávání dětí a zlepšení jejich schopností práce s počítačem.

„Společnosti Huawei jsme opravdu vděční, že se díky jejich podpoře mohou děti s počítačem učit na kvalitních zařízeních. Technologie se vyvíjejí ohromnou rychlostí a takto mohou jít i děti z dětských domovů s dobou. Jejich vzdělávání bude mnohem efektivnější,“ dodala Tereza Stopková, ředitelka nadace Srdce na dlani.

Kromě laptopů předala společnost Huawei už dříve nadaci také finanční dar v hodnotě 100.000 korun v rámci vánoční kampaně #BePresent. Díky němu a podpoře veřejnosti při sdílení myšlenky #BePresent bylo možno splnit vánoční přání dětí z dětského domova v Tisé.