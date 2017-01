Huawei P10 už není tajemstvím. Otázka zní, kdy jej uvidíme?

Vypadá to, že Huawei se ani letos nepodařilo utajit podobu připravovaného vlajkového modelu do světové premiéry. Veletrh MWC 2017 se blíží a firma musí nový produkt finalizovat, pokud jej tam chce představit. Podle nejrůznějších indicií by se měl Huawei P10 ukázat právě už v Barceloně a nikoli na samostatné akci v dubnu, jak to měl čínský výrobce ve zvyku v uplynulých letech.



Tiskové rendery odhalují podobu Huawei P10 s duálním fotoaparátem Leica (foto: phonearena.com)

Na sociální síti Weibo se objevily poměrně věrohodné rendery, které ukazují pravděpodobnou vizáž zařízení. Designově půjde spíše o mírnou evoluci, v jejímž základu stojí loňský model P9 obohacený o několik prvků z phabletu Huawei Mate 9 Pro. Zejména má jít o zakřivený displej a čtečku otisků, která se přestěhuje ze zad na přední stranu pod displej. Celokovová konstrukce zůstane zachována.

Huawei v minulosti obvykle uváděl dvě modifikace zařízení – základní a zvětšenou. I když se hojně spekuluje o modelu Huawei P10 Plus, jenž by měl mít úhlopříčku mezi 5,5 a 6 palci, uvedení tohoto zařízení by nedávalo velký smysl vzhledem k existenci phabletů Mate 9, resp. Mate 9 Pro. Základní Huawei P10 má mít panel s oblíbenou úhlopříčkou 5,2 palce. Do zcela bezrámečkového designu se Číňané zatím nehrnou, byť boční rámečky jsou díky zahnutému displeji v podstatě eliminovány. Premiéru by si nové zařízení mělo odbýt v neděli 26. února.