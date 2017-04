Před sedmi měsíci Facebook vypustil Messenger Lite, čímž tento komunikační kanál zpřístupnil i slabším telefonům a uživatelům s chabou konektivitou. Aplikace je rychlá, jednoduchá, nezatěžuje tolik procesor a zabere méně místa, přitom stále umí vše podstatné.

Problém byl, že oficiálně ji šlo stáhnout pouze v pěti zemích. To však už neplatí a Messenger Lite přichází i do ČR. Líbit se bude i staromilcům, které iritují nové funkce, které Facebook do mobilního Messengeru přidává.