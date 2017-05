Vlajkový model Xperia XZ Premium, se kterým Sony na přelomu května a června vstoupí na trh, nemusí být poslední novinkou představenou v první půlce letošního roku. Podle spekulací a renderů zveřejněných portálem MobileXpose.com má být v přípravách model Xperia X Ultra s ultraširokoúhlým displejem.

Nejprotáhlejší smartphony LG G6 a Samsung Galaxy S8/S8+ mají displeje s poměrem stran okolo 18 : 9. Sony má mít údajně ještě větší „nudli“ s poměrem 21 : 9. Tento formát se v současnosti používá například u některých specializovaných monitorů. U smartphonu jsme jej zatím neviděli a je otázkou, jestli by už neměl víc nevýhod než přínosů.



Byť rendery vypadají poměrně věrohodně, smartphone nepoužívá současný design Loop Surface s „useknutými“ kratšími hranami. Proto se radši z existence Xperie X Ultra neradujme předčasně, třeba jde jen o loňský nerealizovaný model (foto: MobileXpose.com)

Předně by narostla celková délka zařízení, které už by se obtížně dávalo třeba do kapsy. Bylo by nemožné dosáhnout prstem do vrchních částí displeje bez nutnosti přechytávání. Mobil by tak fyzickými rozměry začal připomínat spíše dálkový ovladač k televizi.

Zajímavé je, že zdroj mluví o Xperii X Ultra jako o hotové věci, která jen čeká na představení. Smartphone má mít displej s úhlopříčkou 6,45 palce, procesor Snapdragon 660, 4 GB RAM, 64 GB vnitřního úložiště, 19Mpx fotoaparát a baterii s kapacitou 3 050 mAh. Poběží na Androidu 7.0 Nougat.