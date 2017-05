Když se výrobci gadgetů zapojí do války. DJI uzemnil drony v Sýrii a Iráku

Moderní hračky jako jsou drony, nejsou používané jen pro zábavu a natáčení atraktivních záběrů. Oblíbili si je i ozbrojené složky, po celém světě a rozhodně nejde pouze o výzvědné účely. Teroristé z ISIS čím dál častěji používají komerčně dostupné drony k velmi přesnému a relativně levnému cílení bomb na cíle v Iráku a Sýrii.

Dochází tak k prapodivné situaci, kdy jsou výrobci gadgetů nechtěně vtažení do války. Největší jméno světa dronů, čínská DJI, se k této nové roli postavila čelem. Integrovala přímo do softwaru svých létajících robotů bezletové zóny nad částmi Iráku a Sýrie. Stoj díky integrované GPS pozná, kde na Zemi se nachází a ve válečných zónách jednoduše nevzlétne.

Ozvali se už první reportéři, kteří drony v dotčených oblastech používali pro zpravodajské účely, ale to je jen malá daň za přínos. Pro teroristy to znamená pouze to, že koupí jiný drone od jiné značky, nebo se naučí geofencing obcházet. Ale než problém vyřeší, tato jednoduchá softwarová úprava znamená překažení několika útoků. A třeba si DJI vezmou za vzor i další výrobci dronů.

