Korejcům se daří. Samsung i LG prudce zvyšují zisk a skvělé jsou i vyhlídky do budoucna

Jihokorejské společnosti Samsung Electronics a LG Electronics za první letošní kvartál hlásí výrazné zlepšení hospodaření.

Čistý zisk Samsungu meziročně vzrostl o 46 % na 7,7 bilionu wonů (167,8 miliardy korun), zejména díky solidním výsledkům čipové divize. Dostal se tak na nejvyšší úroveň za více než tři roky. Firma počítá s nárůstem zisku i v celém letošním roce, pomoct by měl zejména model Galaxy S8.

Samsung je největším světovým výrobcem chytrých telefonů, televizorů a paměťových čipů. Jeho polovodičová divize v prvním čtvrtletí více než zdvojnásobila provozní zisk na rekordních 6,3 bilionu wonů. Na celkovém provozním zisku firmy se tak podílela téměř dvěma třetinami.

LG zvýšila provozní zisk o 82 % na 922 miliard wonů (20,1 miliardy korun). To je nejlepší čtvrtletní výsledek za téměř osm let. Společnost LG těžila ze silné poptávky po televizorech a dalších domácích spotřebičích. LG je druhým největším výrobcem televizorů na světě za Samsungem. Mobilní telefony byly v posledních letech „železnou koulí na noze společnosti“. Od loňského posledního kvartálu se však povedlo snížit ztrátu mobilní divize z 500 miliard wonů na 200 miliard, což stačilo na vyšvihnutí celé firmy do zisku.

Také vyhlídky LG na zbytek roku jsou pozitivní. Klíčový model LG G6 byl kladně přijatý, nepřehání to s cenou, takže očekávání prodejů jsou velká.