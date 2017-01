LG V20 prý zaznamenalo úspěch. Z obří ztráty jihokorejskou mobilní divizi ale nevytáhlo

Už po minulých provozních výsledcích LG jsme psali, že mobilní divize je koulí na noze celé firmy. V naposledy uplynulém kompletním kalendářním čtvrtletí (4Q 2016) to platí doslova. LG Mobile prodělává tolik, že stáhla do minusu celou korporaci LG Electronics. A to se přitom velmi dobře dařilo divizím bílé techniky a klimatizací (Home Appliances & Air Solutions) i černé audio/video techniky (Home Entertainment).



Hospodářské výsledky LG Electronics za 4Q 2016 podle jednotlivých divizí (zdroj: LG)

LG Electronics uzavřela kvartál s čistou ztrátou 224 milionů dolarů. Mobilní divize přitom vykázala poměrně slušné tržby ve výši 2,51 miliardy dolarů. Náklady na marketing a prodejní „výpadek“ způsobený nezájmem o rok starý vlajkový model LG G5 ale byly tak masivní, že divize skončila v provozní ztrátě 400 milionů dolarů. To je dokonce horší výsledek než v předešlém čtvrtletí, kdy ještě nebyl na trhu model LG V20, jehož prodeje si i přes dosavadní uvedení pouze na několika světových trzích firma pochvaluje.

LG se dařilo zejména na severoamerickém kontinentu, kde zvýšilo objem prodeje proti předchozímu čtvrtletí o 15 %. Globálně firma distribuovala 14,1 milionu smartphonů, což by mělo stačit na pozici v první desítce největších výrobců. Do příštích období chce firma vylepšit svou pozicí uvedením nového top smartphonu LG G6 a pojistit si segment střední třídy pomocí cenově dostupného „megahitu“. S novinkami nás LG seznámí na veletrhu v Barceloně.