Majitelé Androidů si na legendárního Maria musí počkat až do března

Dnes jsou to dva měsíce, co Nintendo oznámilo vstup herní legendy Super Mario Run do smartphonů. Japonská společnost si jako „přistávací“ platformu vybrala iOS i přes její výrazně menší zastoupení na trhu. Majitelé iPhonů jsou totiž známí svoji ochotou platit za obsah mnohem častěji než vlastníci Androidu. A je jasné, že Nintendo chce svého mobilního Maria „podojit“ mnohem efektivněji než Pokémony GO, se kterými se to moc nepovedlo.



Super Mario Run pro iPhone

Samotná hra je sice zdarma, ale aby si hráč mohl projít a proskákat všechny mapy, je třeba v rámci nákupu v aplikaci zaplatit 10 eur, tedy asi 270 Kč. A to není na jednoduchou plošinovku zrovna málo. I přesto je zájem o hru věhlasného jména stále velký a nedočkaví jsou nyní zejména vlastníci zařízení s Androidem. Těm ji Nintendo podle informace na Twitteru zpřístupní v průběhu března, což je poměrně dlouhé čekání. Nedočkavci se zatím alespoň mohou zaregistrovat rovnou v Google Play, v okamžiku vydání hry jim bude ihned nabídnuto stažení.