Máte zajímavý nápad nebo startup? Získejte pro něj investici až 10 milionů korun

Jubilejní desátý ročník soutěže Vodafone Nápad roku právě startuje.

Tradiční soutěž je určena všem lidem se zajímavým podnikatelským záměrem nebo začínajícím projektem. Jubilejní desátý ročník opět nabídne zajímavým projektům šanci získat investici až 10 milionů korun, okamžitou odměnu pro vítěze ve výši 300 tisíc korun, mentoring a zpětnou vazbu od úspěšných podnikatelů či vyhrát pobyt v americkém Silicon Valley. Novinkou je letos kategorie „Technologický projekt“, jejíž vítěz pojede v listopadu na největší oborovou konferenci o webu a technologiích do Lisabonu. Do soutěže se lze hlásit do 14. května na stránkách www.napadroku.cz .

„Desátý ročník soutěže je důkazem, že Vodafone Nápad roku je akce, která mladým podnikatelům opravdu pomáhá. V dosavadních devíti ročnících jsme hodnotili 1241 projektů, jejichž autoři získali cenné rady od zkušených podnikatelů a investorů na 120 akcích, kterých se zúčastnilo celkem 4576 lidí. Mnozí navíc získali i peněžité ceny nebo významné investice. Za devět ročníků se celkové výše přímých investic vyšplhaly na částku 63 milionů korun. I v letošním ročníku mohou soutěžící na svůj projekt získat investice až ve výši 10 milionů korun,“ říká Martin Kešner, zakladatel soutěže Vodafone Nápad roku.

V loňském devátém ročníku se do soutěže podnikatelských nápadů přihlásilo rekordních 171 projektů. Vítězný projekt Neuron Soundware Pavla Konečného učí počítače rozumět zvukům. Vítězný tým získal investici od investorů, zúčastnil se akce TechCrunch Disrupt v kalifornském Silicon Valley, k tomu získal hlavní cenu 300 000 korun a zároveň věcné ceny v hodnotě 100 000 korun. Celkově druhým a současně vítězem kategorie „Ekonom Student podnikatel“ se stal Vladislav Vacek s projektem Locaid.me, který pomáhá s evakuací a záchrannými akcemi při krizových situacích. Třetím nejlepším nápadem dle hlasování poroty se stal projekt DevCharge Vladimíra Vlacha, který umožňuje jakýmkoliv strojům přijímat mobilní platby.

„Vodafone i letos navazuje na svou dlouhodobou podporu odvážných mladých lidí, jejich nápadů a projektů. Jsme proto rádi, že budeme moci vybrat a podpořit další zajímavý inovativní podnikatelský projekt,“ říká Jana Žůrková, viceprezidentka pro firemní zákazníky ve společnosti Vodafone.

Nová kategorie i workshopy

Jubilejní desátý ročník přinese novou kategorii „Nejlepší technologický projekt“. Vítěz této kategorie získá cestu a pobyt na největší oborovou konferenci o webu a technologiích Web Summit. Připravené jsou i speciální workshopy, včetně workshopu zaměřeného na problematiku technologií, kde se bude řešit například to, jak správně zadávat práci vývojářům, jak řešit změny, či jak správně testovat. Během vyhlášení vítězů proběhne přehlídka startupů, každý soutěžící bude moci na svém stánku prezentovat svůj projekt. A dále Demo Day, kde zkušení investoři si budou vybírat projekty, do kterých budou investovat.

„Profinit je technická firma, a proto chceme vybrat a ocenit projekt, jehož technické řešení přináší něco nového nebo je prostě nejlepší. V rámci Nápadu roku tedy vyhlašujeme novou kategorii "Profinit technologický projekt roku" a jejího vítěze pozveme v listopadu na největší světovou technologickou konferenci Web Summit, která se letos koná v Lisabonu," řekl Tomáš Pavlík, CEO společnosti Profinit.

Investice až 10 milionů korun

V desátém ročníku soutěže bude soutěžícím k dispozici více jak 30 zkušených mentorů, kteří jim pomohou s rozvojem jejich projektů a poskytnou důležité kontakty. Pro vítěze je připravena finanční výhra 300 000 korun a soutěžit se bude i o cestu na TechCrunch Disrupt do kalifornského San Francisco. Velmi důležitou součástí soutěže jsou i přímé investice do projektů. Řady investorů jsou v tomto roce rozšířeny a pro zajímavé projekty jsou připravené desítky milionů korun investic. Ty budou realizovány bez ohledu na finální pořadí jednotlivých projektů v soutěži.

Součástí projektu je i řada vzdělávacích akcí, letos jich proběhne více jak dvacet. Pro účastníky je rovněž velmi důležité, že soutěž je mediálně pokryta, takže soutěžící mají výbornou příležitost propagovat své projekty veřejnosti, odborníkům i obchodním partnerům.

Přihlášky zaslané do soutěže do 14. května posoudí porota složená z předních českých investorů, podnikatelů, manažerů a zástupců médií. O úspěchu projektu v soutěži následně nerozhoduje pouze nápad samotný, ale především jeho proveditelnost, kvalita zpracování a potenciál budoucího růstu. Pravidla soutěže a další informace naleznou zájemci na stránkách www.napadroku.cz , Slavnostní vyhlášení výsledků aktuálního ročníku proběhne 7. června v Mánesu.

Titulárním partnerem soutěže a patronem dobrých nápadů je již tradičně společnost Vodafone. Hlavními partnery jsou J&T Banka a Nokia. Partnery jsou společnosti Profinit, Microsoft, Stable a Advokátní kancelář KF Legal. Soutěž dále podporují CzechInvest, Node5, Impact HUB, xPORT VŠE a Prague Startup Centre.