Microsoft prodal necelý milion Lumií, Surfacy stagnují. Vše si ale vynahradil softwarem a službami

Microsoft je převážně softwarovou společností. Nejen, že to má v názvu, ale dokazuje to také na rozložení tržeb za poslední kalendářní čtvrtletí 2016 (u Microsoftu druhý účetní kvartál 2017). Největší část příjmů generovaly právě cloudové a softwarové služby, hardware stagnoval a v případě smartphonů se už prodeje víceméně zastavily. Proti předchozímu čtvrtletí se ale přesto podařilo navýšit tržby i zisk.

Společnost už ani neuvádí konkrétní počet prodaných smartphonů Lumia. Pouze údaj o meziročním poklesu tržeb o 81 % a rok starý výsledek 4,5 milionu kusů nás (při předpokladu zhruba stejné struktury prodávaného portfolia) přivádí k odhadu zhruba 800 tisíc až milion kusů (modely proti předchozímu roku výrazně zlevnily, proto předpokládáme propad tržeb rychlejší než pokles distribuovaných kusů).

To je samozřejmě zanedbatelné, ale zároveň nepříliš šokující číslo. Poslední nový model Microsoft Lumia 650 totiž přišel zhruba před rokem a od té doby už výrobce pouze doprodával zbytky. O něco více zneklidňující zprávou by mohl být lehký dvouprocentní pokles tržeb v divizi Surface, ale ani to není pro Microsoft klíčový byznys.

Tím jsou pro amerického giganta softwarové produkty a služby. A tady už se dařilo více než dobře. Cloudová divize Azure na tržbách vyrostla meziročně o 93 %, dařilo se také službě Office 365 se 47% meziročním nárůstem tržeb. Herní divize Xbox zaznamenala zdravý 15% růst. Výdělečné jsou stále i OEM licence operačního systému Windows, které si připsaly na tržbách +5 %. Celkem Microsoft utržil za kvartál 26,1 miliardy dolarů. Provozní zisk činil 8,2 miliardy dolarů (s provozní marží velmi slušných 31 %) a čistý zisk 6,5 miliardy dolarů.