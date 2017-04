Mobilní Windows žijí. Chystá se „Creators Update“, ale na starší Nokie půjde jen oklikou

Možná vás to překvapí, ale telefony s Windows stále někdo používá a platforma není mrtvá. Teď se dokonce chystá aktualizace Windows 10 Mobile Creators Update. Má přijít zhruba dva týdny po počítačové verzi. Zklamáním je, že oficiálně se dostane zřejmě jen na malý počet zařízení.

Kupodivu se nedostane na žádné Lumie z původní dílny Nokie, a to ani modely jako Lumia 930 či 1520. To je zvláštní rozhodnutí – vzhledem k tomu, že update má běžet lépe právě na telefonech se starším hardwarem.

Přehled podporovaných zařízení, který se podařilo získat redakci ZDNet:

Alcatel IDOL 4S

HP Elite x3

Microsoft Lumia 550

Microsoft Lumia 640/640XL

Microsoft Lumia 650

Microsoft Lumia 950/950 XL

Pokud však chcete získat chystanou aktualizaci a nemáte žádné z uvedených zařízení, může se vám to stále podařit přes program Insider preview. Ten totiž již nyní umožňuje stáhnout zatím poslední verzi Creators Update i do starších Lumií (930 nebo 1520). Lze však očekávat, že tato možnost v budoucnu zmizí, tak jako se tomu stalo v případě zařízení, která původně byla zařazena do tohoto programu při přechodu z Windows Phone 8.1 na Windows 10 Mobile (např. Lumia 1020).

Hlavní novinky ve Windows 10 Mobile Creators Update:

Podpora čtení eBooks (EPUB formát) v Microsoft Edge

Vylepšení technologie renderování obsahu v univerzálních aplikacích

Možnost vypnutí/zapnutí běhu aplikace na pozadí

Možnost vypnutí obrazovky telefonu nebo monitoru v režimu Continuum

Unifikace nastavení Wi-Fi adaptéru se systémem Windows 10 pro počítače

Možnost nastavení Skype jako defaultní aplikace pro textovou komunikaci

Dalš menší opravy a vylepšení

Zdroj: ZDNet