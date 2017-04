Moto Z2 Force se ukazuje. Vypadá podobně jako předchůdce, jinou možnost nemá

Jednomu z twitterových kanálů @OnLeaks, který se specializuje na úniky nových nepředstavených zařízení, se podařilo získat rendery s údajnou podobou nové generace vlajkové série Moto Z2. Pro začátek pouze modelu Moto Z2 Force, který navazuje na odolnější loňský model, prodávaný pouze ve Spojených státech.

Novinka ukazuje tvary podobné jako u nedávno představených modelu Moto G5 a G5 Plus, stejně je řešená také čtečka otisků pod displejem. Co se týče velikosti, zde Lenovo jakožto výrobce smartphonů Moto moc experimentovat nemůže – slíbilo totiž podporu pro rozšiřující kryty Moto Mods po několik následujících let.

Moto Z2 Force tak nejspíš opět dostane 5,5palcový displej. Stejně jsou řešená i záda s vyčnívající čočkou fotoaparátu, jenž ale nově bude duální, a celkem 17 magnetickými kontakty pro připojení Moto Modů. O výbavě toho zatím moc nevíme, snad jen, že by se měl vrátit kritizovaný zmizelý 3,5mm jack a očekávat se dá použití špičkového procesoru Qualcomm Snapdragon 835.