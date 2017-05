My UV Patch je nálepka tenká jak vlas. S pomocí mobilu vás ochrání proti slunečnímu záření

Značka La Roche-Posay uvádí na český trh senzor slunečního záření My UV Patch. Je to ultratenká (100 mikrometrů), pružná a prodyšná nálepka bez jediného kousku elektroniky, přesto ji autoři označují za nositelnost. Jak je to možné a jak se data o sluneční expozici dostanou do aplikace ve smartphonu?

Na nálepce jsou čtverečky v různých odstínech modré a bílé barvy s obsahem fotosenzitivního barviva, které při vystavení UV záření mění barvu. Aplikace v mobilu pomocí fotoaparátu skenuje odstíny jednotlivých segmentů nálepky, přiřadí odpovídající hodnoty UVA a UVB expozice a uživateli vrátí výsledky.

Zajímavé je, že La Roche-Posay nabízí nálepky zdarma k vybraným přípravkům pro ochranu před UV zářením značky Anthelios (viz www.chrantesvoukuzi.cz). Firma celou iniciativu prezentuje jako boj proti rakovině kůže a slunečním spáleninám, pragmatici ji označí za marketing na podporu prodeje kosmetických produktů.