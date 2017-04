Nejdražší aplikace na Google Play je teď zadarmo. Zbývá už jen pár hodin

I am rich Premium. Patrně nejabsurdnější aplikace všech dob, patrně nejhloupější způsob, jak demonstrovat bohatství. Stojí maximálních (pro Google Play) 9 999 Kč, přitom vypadá, jak kdyby ji středoškolský student prvního ročníku informatiky programoval o přestávce, aby splnil domácí úkol na příští hodinu.

To, co vidíte na screenshotech, to je všechno. Prostě jen pár nápisů, fotek, tlačítko „Další bohaté čubky“, které vede na další nápisy a další fotky, tlačítko . V menu je možnost aplikaci zavřít a „přečíst si o ní“, ale kromě označení verze se nedočtete vůbec nic.

Nakonec, můžete to vyzkoušet sami. Nejdražší aplikace z Google Play (veskutečnosti má maximální cenu celá řada aplikací) je dočasně zdarma. Zpět do placeného režimu se vrátí dnes večer kolem deváté hodiny.