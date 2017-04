Operátoři si po aukci přehazují LTE frekvence

O2, T-Mobile a Vodafone si do poloviny roku vymění kmitočty v pásmu 1800 MHz pro provoz sítí LTE. Výsledkem má být, aby každá firma vlastnila ucelené pásmo o šířce nejméně 20 MHz. Tříštění totiž omezuje efektivitu jeho využití. Procesu se nazývá refarming.

Refarming nejvíce pomůže O2. Společnost v poslední aukci vydražila malé frekvenční bloky bez přiřazení k frekvencím. Výměny se ale účastní i T-Mobile, který v poslední aukci žádné kmitočty v pásmu 1800 MHz nevydražil. „Vše proběhlo bez problémů a už se pracuje na technické realizaci. Úseky všech operátorů jsou v souladu s převzatým závazkem z aukce,“ uvedla mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová.

„Na základě vydaného rozhodnutí a navazujících dohod mezi operátory bude proces refarmingu pásma 1800 MHz technicky na jejich straně dokončen do 30. června. Tím ČTÚ podpořil možnost všech operátorů poskytnut inovativní nabídky mobilních datových služeb,“ uvedl mluvčí úřadu Martin Drtina.

Operátoři provozují mobilní sítě v pásmech 800, 900, 1800 a 2100 a 2600 MHz. V pásmech 800, 1800 a 2600 využívají primárně technologii LTE, v pásmu 900 MHz klasickou GSM a v pásmu 2100 MHz jsou to sítě UMTS (3G, třetí generace ). Do několika let se ale počítá s přechodem z UMTS na LTE.