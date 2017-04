PayPal a Android Pay spojují síly. Trumfnou spolu Apple Pay?

O mobilních platbách Android Pay není v poslední době moc slyšet. Sice již pomalým tempem dobývají Evropu, Česku se však vyhýbají obloukem. V březnu se Belgie stala desátou podporovanou zemí (po USA, Británii, Singapuru, Austrálii, Hong Kongu, Polsku, Novém Zélandu, Irsku a Japonsku).

Podle předběžných zpráv by se ještě letos měly platby rozšířit do dalších zemí (jmenovitě do Ruska a Jižní Koreji), služba však zatím výrazně pokulhává za konkurenční Apple Pay, které dominují mobilnímu trhu. Platební služba Apple Pay má zhruba 86 milionů uživatelů, zatímco Android Pay „jen“ 34 milionů.

Jak používat Android Pay:

K větší expanzi Android Pay má přispět spolupráce Googlu a webových plateb PayPal, které se mají začlenit právě pod Android Pay. V mobilní aplikaci na Androidu tak budete mít jako jednu z možností přímou platbu z účtu na PayPalu, později by měla přibýt integrace všech karet přidružených k PayPalu.

Zdroj Techcrunch