Po dvou letech mají přijít nové Huawei Watch. Prý budou sportovněji zaměřené

Veletrh MWC 2017 bude letos pro Huawei zřejmě zásadní. Kromě toho, že se počítá s uvedením vlajkového smartphonu Huawei P10, mohla by se poprvé ukázat také nová generace chytrých hodinek Huawei Watch 2. Pokud nepočítáme rok starou limitovanou „dámskou“ edici vycházející z první generace, jde o první nový model hodinek Huawei za dlouhé dva roky.

Zprávy, které má k dispozici známý zákulisní novinář z portálu Venture Beat Evan Blass, hovoří o tom, že nové hodinky by měly být sportovněji založené. Pokud to znamená integraci GPS a dalších čidel, které v první generaci chyběly, asi je to správně. Doufejme však, že Huawei neobětuje svůj elegantní a minimalistický design ve prospěch ošklivých bachrlatých pryžových hodinek, kterých je na trhu víc než dost.

Po softwarové stránce se dá očekávat, že Huawei vsadí opět na operační systém Android Wear. Ve verzi 2.0 už tato platforma bude podporovat také telefonování. Hodinky od Huawei by měly být vybaveny eSIM, takže budou po stránce konektivity zcela nezávislé na smartphonu. Moudřejší o finálním vzhledu a výbavě budeme snad 26. února, kdy Huawei hostí tiskovou konferenci v rámci MWC 2017.

Prohlédněte si některé z designů první generace Huawei Watch: