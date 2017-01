Pokémon Duel: digitální „deskovka“, která se chce přiživit na fenoménu Pokémon Go

Zimní měsíce nejsou pro hráče mobilního hitu Pokémon Go zrovna dvakrát přívětivé. Protože Pokémon Go cílí zejména na to, že vyrazíte ven„polykat kilometry“, současné mrazivé počasí tomu není zrovna moc nakloněné. Možná i proto si vydavatel hry, The Pokemon Company, načasoval její oficiální vydání na 24. ledna. Je hra důstojnou alternativou Pokémon Go nebo se snaží pouze využít byť stále postupně upadající, popularity Pokémon Go?

Hra Pokémon Duel je situována do podoby deskové hry v digitální formě, v rámci níž místo běžných figurek používáte pokémony. Ze začátku dostanete základní sedu šesti z nich, které v rámci jednotlivých kol umisťujete na hrací plochu a pohybujete s nimi. Každý pokémon má své silné a slabé stránky, různé útoky a různou rychlost pohybu po hracím plánu. A cíl hry je veskrze jednoduchý, stačí se jedním z vašich pokémonů dostat do soupeřovy „gate“, tedy místa, ze kterého startují jeho pokémoni.



Po stažení hry se připravte se delší stahování dalších souborů, které může zabrat i deset minut

Oproti hře Pokémon Go jsou „souboje“ hodně zjednodušeny. Vy i protivník zastavujete kolotoč, a ten kdo má větší hodnotu útoku, ten z boje vychází jako vítěz. Poražení pokémoni se umisťují do obnovovacího centra, pokud je však centrum plné, první vyloučený pokémon se vrací zpět na vaši lavičku. O kolo později jej pak zase můžete poslat do hry.



V rámci tutoriálu dostanete prvních šest pokémonů, tato obrazovka je pak hlavním rozcestníkem Pokémon Duel

V průběhu hraní můžete využít i různé speciální karty (tzv. „plates“), které ovlivní sílu vašich či soupeřících pokémonů. A hra má i jeden strategický efekt, pokud jednoho soupeřova pokémona obestoupíte ze všech stran, takže nemá úniku, znamená to jeho automatickou porážku. Hra má režim jednoho hráče, v němž získáváte suroviny na vylepšení vašich pokémonů (Fusion) nebo rovnou další pokémony do sbírky.



Losování prvního tahu a samotná herní plocha

Můžete ale hrát i proti ostatním hráčům, v případě vítězství dostáváte tři klíče, v případě porážky jeden. Za deset klíčů odemknete tzv. Time Boostery, které obsahují další herní obsah. Existuje zde ale i možnost zakoupit herní měnu za reálné peníze. Krystaly pak investujete v integrovaném obchodě.



Vylepšení pokémona, obchod, otevření nového boosteru s novou figurkou, bonus za denní přihlášení a denní úkoly. Již v základu toho hra nabídne překvapivě hodně

Hru hned ze začátku sužují problémy s konektivitou, po spuštění hry se někdy objeví černá obrazovka nebo dokonce varovná hláška „Text not found!“. V redakci se nám dokonce nepodařilo ani dokončit tutoriál, v jeho průběhu se totiž objevila neznámá chyba a první odehraný zápas se nedokázal uložit, takže jej hra nabízela stále dokola.



Úvodní problémy hry měla vyřešit sedmihodinová odstávka serverů. Je hlavní vinou opět nečekaně velký zájem hráčů?

I proto se v době psaní článku objevila sedmihodinová odstávka hry, která by měla vyřešit veškeré úvodní problémy hráčů. Ti se ke kvalitě hry zatím vyjadřují zejména ve formě jednohvězdičkových recenzí na Google Play. Hru Pokémon Duel tedy v začátcích potkal stejný osud jako Pokémon Go, která měla hned ze startu obrovské problémy s konektivitou, protože docházelo k častým výpadkům serverů.

