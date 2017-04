Poskládal si iPhone z náhradních dílů. Přišel ho na třetinu běžné ceny

Občas proběhne médii titulek typu „Součástky na iPhone stojí pouhých 5 tisíc, ale Apple účtuje 20 tisíc!“ Pro běžného spotřebitele je to celkem zbytečné sdělení, ale Scotty Allen to vzal za jiný konec. Vyrazil do Číny, nakoupil elementární součástky a postavil si fungující iPhone 6S.

Součástky přišly na opravdu zajímavých 7 500 Kč! Ale... Pokud započítáme omyly, slepé uličky, při stavbě poškozené součástky a potřebné nástroje, cena se šplhá k 25 tisícům korun. To už tak zajímavé není. Navíc si připočítejte letenku do Číny, strávený čas, nezbytný rozhled v oblasti elektronických komponent a šikovnost na jejich sestavení. Celé to zkrátka nedává smysl, přesto jde o zajímavý experiment.

Podívejte se na Scottyho reportáž ze stavby iPhonu v čínském Shenzenu:

Zdroj: StrangeParts.com, via macrumors.com