Půjdou iPhony s cenou dolů? Ve světě roste zájem o levnější modely

Apple bude možná muset přehodnotit jeden ze svých klíčových byznysů. Ačkoliv se očekává, že za loňský rok oznámí rekordní prodeje iPhonů, situace nemusí být tak jednoznačně pozitivní. Často totiž zákazníci sahají po levnějších verzích nebo výběhových modelech.

Pro zákazníky není vlajková loď (iPhone 7) jasnou volbou. „V současnosti ze strany zákazníků roste poptávka například po předchozím modelu 6S,“ uvedl analytik bankovní společnosti Barclays Mark Moskowitz v doporučení pro investory. Podle něj jsou uživatelé spokojení se svými současnými telefony a nepotřebují zařízení s velkou výkonnostní rezervou.

Zákazníky prý tolik nelákají ani inovovaný fotoaparát nebo voděodolnost, ani k výraznější změně vzhledu nedošlo. Výsledkem je klesající průměrná hodnota prodaného iPhonu. Podle Bloombergu je to za poslední rok o tři dolary.



Velké naděje vkládá Apple do příští generace iPhonů. Ta má přinést dva evoluční modely a jeden revoluční. Říkáme mu SuperiPhone. Bude vypadat jako jeden z těchto konceptů? (obr.: iPhone Lover, Marek Weidlich a Behance.com)

V současnosti tvoří zisky z prodejů iPhonů přibližně dvě třetiny příjmů Applu, proto je na jakékoliv výkyvy firma velmi háklivá. Odborníci tak vkládají velké naděje do další generace zařízení, od kterého se čeká především displej zabírající celé čelo telefonu. Zároveň jsou však k dalším revolučním inovacím skeptičtí. „Víme, jak smartphony vypadají a co dělají. V tomto oboru už není příliš prostoru pro inovace,“ řekl nedávno pro New York Times investor Peter Thiel, známý svým podílem na rozvoji Facebooku.

Jde Česko s proudem?

Zdánlivě podobný směr nabírají také české prodeje iPhonů. Například na e-shopu CZC.cz je nejprodávanějším iPhonem model 5S, který si svou premiéru odbyl již v roce 2013. 5S zde obsadil také druhou příčku, a to v černé verzi, na třetím místě je loňský iPhone SE, který je vzhledem totožný s 5S, ale techniku používá z generace 6S. IPhone 7 je až na sedmé příčce.

Ani na největším českém e-shopu Alza.cz není nejprodávanějším strojem generace 7, nýbrž SE. „Sedmička“ je u Alzy druhá, jedná se však o verzi s nadprůměrnou pamětí 128GB, cena takového modelu se blíží třiceti tisícům korun. I to je důvod, proč jde český trh proti světovému trendu. „U iPhonů prodejní statistiky ukazují meziroční nárůst průměrné ceny objednávky, což znamená, že si zákazníci neváhají připlatit i za dražší modely,“ řekl pro E15 Karel Kučera, ředitel marketingu Alza.cz.