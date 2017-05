Seniorské mobily v Jižní Koreji? Dominují véčka s Androidem od LG a Samsungu

V ČR je pod pojmem „mobil pro důchodce“, až na drobné výjimky, myšlen malý telefon s drobným displejem a velkými ovládacími tlačítky, který toho moc neumí. Naši senioři mají z mobilu umět jen volat, maximálně napsat SMS zprávu, displeje jsou často malé, monochromatické, které čtení přijatých zpráv mnohé důchodce již předem odrazují.

Jak velká propast je mezi vnímáním seniorů u nás a ve světě, můžeme vidět v porovnání s Jižní Koreou. Podle jihokorejského zdroje se u tamních důchodců těší největší popularitě véčka Samsung Galaxy Folder a LG Wine Smart Jazz. A co je podstatné, jedná se o véčka s operačním systémem Android.

Cílovou skupinou véček jsou uživatelé ve věkové skupině 60 - 80 let. V případě Samsung Galaxy Folder tvoří senioři 77 procent všech uživatelů, v případě LG Wine Smart Jazz se jedná o rovné tři čtvrtiny uživatelské základny. Seniorům v Jižní Koreji vyhovuje nižší cena zařízení (5 - 6 tisíc Kč), poměrně velký dotykový displej, rozměrná klávesnice i možnosti systému Android.

Nezbývá než doufat, že se mezi seniory popularita chytrých véček rozšíří natolik, že se v dohledné době dostanou i do Evropy. Nakonec to nemusí zůstat jen u starších osob, véčka s operačním systémem Android by mohla vyhovovat i teenagerům či méně zkušenějším. V současné době totiž véčka, kdysi velmi populární skupina telefonů, v Evropě spíše skomírají.

Zdroj Yonhapnews