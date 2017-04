Signál v metru bude do konce roku. Na půlce „Céčka“

Operátoři do konce letošního roku slibují 3G a LTE na nejfrekventovanějším úseku linky C od stanice Muzeum po Roztyly. Poté se signál rozšíří na celou tunelovou síť. Zde už ovšem žádný konkrétní termín neuvádí.

Výše uvedené vymoženosti (myšleno signál v metru), fungují ve světě běžně, u nás zatím jen na části trasy A z Dejvické do Nemocnice Motol (pak už jen 2G/EDGE ve stanicích). Signál v metru rozvedou vyzařovací kabely instalované po celé délce tunelu. Ty dle operátorů poskytnou rovnoměrnou distribuci signálu s co nejlepším dosahem do vlakových souprav.

POZOR, MIMOŘÁDNOST: provoz metra trasy C je přerušen v úseku Kačerov – Háje pic.twitter.com/8ZLZyiJzOU — PID (@PIDoficialni) 12. dubna 2017

Jen pro zajímavost, pražské metro denně využije v průměru 1,6 milionu cestujících, což z něj dělá sedmé nejvytíženější metro v Evropě.