Sony chystá nástupce Xperie Z5 Premium se 4K displejem. V Barceloně jej ale nejspíš ještě nepředstaví

Sony je zatím jediný výrobce, který zkusil dát do mobilu 4K (UHD) displej, a to už na podzim 2015 v modelu Sony Xperia Z5 Premium. Panel s tak jemným rozlišením přitom uživatelé zatím nevyžadují ani u více než metrových televizorů, natož pak u prťavých smartphonů. Sony chce ale na tento technologický počin navázat a představit další 4K model.

Podle informovaného zdroje, který se skrývá za twitterovým účtem @Ricciolo1 a jenž už několikrát v minulosti správně predikoval existenci některých produktů, nemáme očekávat premiéru v Barceloně. Zde má Sony ukazovat pouze prototyp nejvýznamnějším partnerům (tzn. největším prodejcům a operátorským skupinám) za zavřenými dveřmi. V podobném režimu bude jen „pro vyvolené“ k vidění Samsung Galaxy S8.

PREMIUM flagship is coming... but don't hold your breath for #MWC #mwc17 , except the secret rooms... ;) #xperia #Sony #z5premium #successor