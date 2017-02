Super Mario Run je hit. Nintendo by ale na hře chtělo vydělat víc

Hru Super Mario Run mohou vyzkoušet zatím pouze majitelé jablečných zařízení, na verzi pro Android se stále čeká. I tak si ale herní titul od Nintenda, který tentokrát známá herní společnost nesvěřila do rukou jinému vývojáři jako v případě Pokémon GO, stáhlo nezanedbatelných 78 milionů lidí po celém světě. To je ale údaj za bezplatný download, podíl platících hráčů je mnohem nižší.

Podle informací renomovaného deníku The Wall Street Journal provedlo nákup v aplikaci k získání kompletních úrovní hry něco málo přes 5 % uživatelů. Nintendo tak na hře vydělalo zhruba 50 milionů dolarů, ale šéf firmy Tatsumi Kimishima není s tímto výsledkem spokojený.

Plná verze Super Maria přitom vyjde na 10 dolarů, v Evropě dokonce 10 euro, což rozhodně není málo. U mnohem levnějších her se procento nákupů pohybuje i pod 5 %. Nintendo teď spoléhá na uvedení hry na Androidu, kde by příjmy mohlo dále navýšit. Uživatelé systému od Googlu jsou známí menší ochotou platit za aplikace, ale proti uživatelům iOS jich je zase mnohem více.