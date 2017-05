T-Mobile přidává dva tarify. Jeden pro studenty, druhý pro spořivé

Koncem března T-Mobile představil novou sérii tarifů a slíbil, že ji doplní dalšími dvěma, levnějšími. Dnes se v tichosti objevily na webu. Jeden se jmenuje Student, pro jeho získání musíte operátorovi doložit věk do 27 let (tedy 26 let včetně), obsahuje neomezené SMS, 100 minut volání a 2 GB dat.

Tarif Klasik má po stovce minut, SMS a MB dat. V titulku článku píšu, že je pro spořivé a opravdu jde o nejlevnější tarif v současné nabídce, ale i 349 Kč je poměrně vysoká částka. Levnější tarify s malými balíčky služeb bohužel zůstaly v minulosti.