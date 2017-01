Také LG chystá telefon s ohebným displejem. Jde na věc jinak než konkurence

LG má patent na skládací telefon s ohebným displejem. To samo o sobě nic neznamená, ale spekulace z trhu říkají, že Korejci takový telefon opravdu chystají a představí jej ještě letos. Zajímavé je, že LG jde na věc úplně jinak než Samsung nebo Lenovo. Možná nudněji, ale realističtěji a celé to dává smysl, půjde to snáze vyrobit a nebude to tak drahé.



Neohýbá se celé zařízení, což je konstruktérský oříšek, který s sebou nese řadu kompromisů.



Telefon je v mnoha ohledech konvenční, jen má displej ohnutý přes horní hranu, pokračuje až na záda a až když chcete větší plochu, displej napřímíte.

Podrobnosti zatím chybí, ale jestli to LG s ohýbáním myslí vážně, začnou se během příštích měsíců trousit spekulace a později i úniky.



Že nejde o čirou fantazii, podporuje i fakt, že LG začalo vyrábět ohebné displeje už v listopadu.

Ohýbací konkurence



Lenovo přidává oficiální fotky a jméno. Ohebný smartphone se jmenuje Cplus.





Skládací tablet od Lenova se jmenuje Folio.



Vidět je také Xiaomi. Zatím ale má jen displej. Co s ním ale chce dělat? (foto: gizmochina.com)



Koncept Royole, který se představil na veletrhu CES.





A pozor, patent na telefon s ohebným displejem má i Apple. Myšlenka pochází z roku 2014 a v kontextu konkurenčních návrhů vypadá docela neškodně... (obr.: USPTO)