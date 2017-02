Všichni čekali průšvih, ale Apple hlásí rekordy. Prodával se iPhone i Apple Watch

„Dobré odpoledne, jsem nadšený, že se s vámi můžu podělit o výjimečné výsledky hospodaření prosincového kvartálu Applu. Zaznamenali jsme nejvyšší čtvrtletní příjmy v historii Applu, historické rekordy v počtu prodaných kusů a příjmech pro iPhone a Apple Watch, historické rekordy v příjmech za služby a Mac a konečně historické rekordy v příjmech ve čtyřech z našich pěti geografických segmentů.“

Tak Tim Cook zahájil konferenční hovor k finančním výsledkům společnosti Apple za poslední kvartál roku 2016 a nutno dodat, že to byl úvod z říše snů. Alespoň v kontrastu s očekáváním analytiků. Prodeje klíčového iPhonu (tvoří téměř dvě třetiny příjmů společnosti) už v minulosti vykazovaly známky stagnace a nepříliš inovativní iPhone 7 s nepříliš pozměněným designem nedával velké naděje na obrat k lepšímu.



Apple ztratil v Číně o 12 %, ale naopak rostl v severní a jižní Americe (9 %), Evropě (3 %), Japonsku (20 %) a zbytku asijsko-pacifického regionu (8 %).

Ale skutečnost je jiná, iPhonů se prodalo 78 290 000, což je meziroční nárůst o 5 %. Stejný nárůst je i v příjmech, což je další překvapení. Čekalo se totiž, že průměrná cena za prodaný iPhone klesne. Rekord v příjmech i počtu prodaných kusů mají na kontě také Apple Watch a znovu je to překvapení. Vždyť jde také jen o mírnou evoluci první generace. Konkrétní čísla jsme se však už tradičně nedozvěděli, ale a produktová skupina „ostatní“ (Watch, sluchátka Beats, iPod, Apple TV a příslušenství) klesala.

Prodeje počítačů rostly o pouhé procento, ale příjmy o 8 %, takže i zde si může Apple gratulovat. Skvěle se daří službám (Music, iCloud, App Store atd.): nárůst tržeb o 18 %. Pokles iPadů nepřekvapí, to je dlouhodobý trend: o 19 % méně kusů, o 22 % procent méně příjmů.



Podrobnosti pro statistické fajnšmekry.



Kdo by radši komentář samotného Tima Cooka, nechť zamíří na Apple.com/investor/earnings-call

A výhledy do budoucnosti? Velké naděje vkládá Apple do příští generace iPhonů. Ta má (podle spekulací) přinést dva evoluční modely (iPhone 7S a 7S Plus?) a jeden revoluční (iPhone 8, 10, X?). Ale to je až podzimní záležitost a o obchodním úspěchu tohoto kroku se dozvíme přesně za rok. Do té doby Apple čeká další boj o udržení prodejů iPhonu. Dočkáme se alespoň skrytého poklesu cen? Přijde nástupce iPhonu SE, který by mohl velké modely podpořit?