Vymoženosti vlajkových lodí i pro střední třídu. Qualcomm představil nové Snapdragony

Qualcomm představil nové čipsety určené pro smartphony střední třídy. Mají přinést funkce z vyšší třídy do většího počtu telefonů a tabletů. Nový Snapdragon 660 je nástupcem modelu 653, druhá novinka, Snapdragon 630, naváže na typ 626.

Snapdragon 660 je nově vyroben 14nm FinFET procesem a používá pouze „custom“ jádra Kryo 260, které jsou až o 20 % výkonnější, než jádra v dřívějším čipsetu. Snapdragon 660 je složená ze čtyř jader 2,2 GHz pro výkon a dalších čtyř jader o taktu 1,9 GHz pro méně náročnější úlohy. Grafický čip Adreno 512 oproti dřívější generaci přináší až o 30 % lepší grafický výkon.

Nové čipsety ve zkratce? Jsou výkonnější a úspornější zároveň

Snapdragon 630 je také osmijádrem, ovšem je složen výhradně z jader typu ARM Cortex-A53. O zobrazování grafiky se stará čip Adreno 508, oba čipsety si dokáží poradit maximálně s 8GB RAM. Od obou čipsetů můžete čekat podporu pro Vulkan API a také přehrávání a záznam 4K videí ve 30 FPS.

Součástí obou čipsetů je i nový ISP (Image Signal Processor) Spectra 160, který má vylepšit focení za horšího světla. Díky ISP je podporován duální fotoaparát i některé funkce při focení, např. Dual Pixel autofokus, plynulý optický zoom, či vylepšená stabilizace videa.

Do nových Snapdragonů se dostává i Bluetooth 5.0

Z pohledu konektivity je v centru dění LTE modem Snapdragon X12, u něhož výrobce udává rychlost stahování až 600 Mbps. V případě Snapdragonu 660 se navíc počítá s podporou 2×2 MU-MIMO 802.11ac Wi-Fi, která nabídne dvojnásobnou propustnost a až o 60 % menší spotřebu energie. Novinkou bezdrátové konektivity je také Bluetooth 5.0.

Oba čipsety disponují rychlým nabíjením Quick Charge 4, které má po pětiminutovém dobíjení umožnit až 5 hodin volání s telefonem. Za 15 minut má být baterie telefonu dobita na 50 procent. Snapdragon 660 je již nyní k dispozici výrobcům, Snapdragon 630 má být uvolněn až koncem května.

Přítomnost Snapdragonu 660 se očekává u těchto modelů: Xiaomi Redmi Pro 2, Xiaomi Mi Max 2, Oppo R11, Vivo X9s Plus, Nokia 7 a Nokia 8. Stejný čipset by měl být použit i u připravovaného Samsungu Galaxy C s duálním fotoaparátem.

Zdroj Qualcomm via Phonearena