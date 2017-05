Vyzkoušeli jsme novou růžovou variantu Xperie XZ Premium. Možná se podívá i do ČR

Sony před časem představilo třetí barevnou variantu připravovaného vlajkového modelu Xperia XZ Premium – po černé a chromově stříbrné je to bronzově zlatá. Novou barvu jsme si mohli vyzkoušet a také nafotit. Naživo je růžová Xperia velmi elegantní, díky bronzovému nádechu to není barva omezená pouze na ženy.

Na rozdíl od chromově stříbrné, se kterou jsme růžovou verzi před objektivem srovnávali, neobsahuje zrcadlovou zadní plochu, ale spíše lehce zakalené sklo. To sice znemožní používat zadní stranu zařízení jako zrcátko, na druhou stranu na zádech nebude vidět každá šmouha. Telefon je po stránce výbavy identický s dříve představenými barvami.

Zajímavé to bude s dostupností růžové barvy. Poprvé by se tato varianta vlajkového modelu mohla objevit i na českém trhu. Exkluzivitu na růžovou by mohl mít jeden z e-shopů, podle našich informací Alza. Další dvě barvy (černá a stříbrná) budou dostupné napříč trhem včetně operátorů.

Sony Xperia XZ Premium je po faceliftované Xperii XZs, která nebude dostupná na našem trhu, novou globální vlajkovou lodí japonského výrobce. Nabídne inovace v podobě 4K HDR displeje, procesoru Snapdragon 835 a fotoaparátu Motion Eye, jenž dokáže natáčet slow motion videa snímkovací frekvencí 960 fps (fotoaparátu se budeme věnovat v samostatném článku).

Předobjednávky pro český trh budou oficiálně spuštěny 15. května. V některých obchodech je nicméně už nyní možné provést předregistraci. Sony Xperia XZ Premium bude stát 19 990 Kč a fyzicky přijde do prodeje na přelomu května a června.