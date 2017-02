Vzpomínáte na černocha z letáku Lidlu? Teď se stává tváří smartphonu Xiaomi Mi Mix

Vzpomínáte na nedávnou reakci části veřejnosti na černocha ve slevovém letáku obchodního řetězce Lidl? Společnost XiaomiMobile.cz se k věci postavila čelem, modela vyhledala a udělala z něj tvář své kampaně na smartphone Xiaomi Mi Mix. Firma se tak rázně vymezuje proti xenofobním projevům.



Jmenuje se Alpha Dia a stává se oficiální tváří telefonu Mi Mix pro Českou republiku.

„Když můžeme kupovat elektroniku z Číny, nevidím důvod, proč bychom nemohli vídat reklamní fotky s černošským modelem. Přijde mi to naprosto přirozené. V Xiaomimobile jsme samozřejmě zvyklí komunikovat například s Číňany. Jsou to úplně odlišní lidé. Jejich zvyky, kultura nebo způsob jednání. Nemá smysl ale předstírat, že takhle odlišní lidé neexistují. Považuji to za hloupé a omezené. I proto jsme nafotili tyhle fotky: Na barvě kůže, nebo původu nám prostě nezáleží.” komentuje kampaň jednatel firmy Jiří Opletal.



K černému Mi Mixu se Alpha Dia náramně hodí. Jak si XiaomiMobile poradí s nedávno představenou bílou verzí?