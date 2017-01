Xiaomi se inspiruje Samsungem. Bude prodávat dvě verze Mi 6

Letošní ročník veletrhu spotřební elektroniky v Las Vegas (CES) byl premiérou pro společnost Xiaomi. Ta zde vystavovala vůbec poprvé a ukázala zde bílou variantu bezrámečkového modelu Xiaomi Mi Mix. V nejbližší době by pak mělo následovat i představení hlavního taháku pro tento rok, modelu Xiaomi Mi 6.



Takhle má vypadá nové Xiaomi Mi 6. Zdroj: MyDrivers.com

Již nyní se přitom začaly objevovat jeho první snímky a hardwarové specifikace. Na rozdíl od zmíněného modelu Mi Mix to sice vypadá, že Xiaomi Mi 6 nepřinese žádnou podobnou převratnou novinku, jisté však je, že bude vybaven tím nejlepším, co bude momentálně k dostání. Tím mám na mysli zejména procesor Qualcomm Snapdragon 835. Spekuluje se rovněž o tom, že Xiaomi představí po vzoru Samsungu dvě verze tohoto modelu.



Společnost Xiaomi nevyrábí pouze telefony. Již celkem 77 společností, se kterými Xiaomi spolupracuje, jejím jménem vyrábí televize, drony, osobní váhy a mnoho dalších výrobků.

První z nich by měla mít rovný displej a osazena by měla být 4GB RAM a 128GB vnitřní pamětí. Druhá varianta s dovětkem Pro prý nabídne zahnutý displej, 6 GB RAM a 256GB úložiště. Obě verze by pak měly mít na čelní straně čtečku otisků prstů a pracovat s baterií o kapacitě 4 000 mAh. Pro dobíjení akumulátoru bude využívána technologie Quick Charge 4.0.

Akce k představení nového Xiaomi Mi 6 (Pro) se má konat na počátku února letošního roku, přičemž dle webové stránky MyDrivers.com, by se měl model Mi 6 začít prodávat za agresivních 1 999 čínských juanů (zhruba 7 500 Kč bez daně) a verze Mi 6 Pro za 2 499 čínských juanů (zhruba 9 300 Kč bez daně).

