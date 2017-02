Zatopte si v botách. Mobilem. Umí to chytré vyhřívané vložky Digitsole

Digitsole Warm Series V4 jsou chytré vyhřívané vložky do bot a v zimě vám zatopí rovnou pod chodidlem. Intenzitu je možné kontrolovat pomocí aplikace v mobilu. Hodit se tak budou všem, kdo pracují v chladném prostředí, nebo se chystají na zimní túru. Sportovcům se budou líbit fitness funkce. Vložky z principu spočítají kroky přesněji než náramek na ruce, po zadání základních fyzických parametrů dostanete spotřebované kalorie a ve spolupráci s GPS v mobilu je možné zaznamenávat trasu.



Trumfem je univerzálnost. Můžete je používat v různých botách, přehození je stejně snadné jako u obyčejných vložek.



Vložky s mobilem komunikují přes Bluetooth 4.0.

V patové části je tenká odolná Li-Pol baterie, jejíž rozměry naznačují, že smyslem není navodit si pocit nohou položených na prohřátých kamnech. Jde o to zbavit se pocitu studených nohou. Můžete sice jít až na 46°C, ale logicky tak zkrátíte délku vyhřívání. Digitsole udává, že při teplotě lehce pod nulou a termostatu nastaveném na rozumných 30°C vydrží vložka topit 6 hodin. To je, myslím, skvělá hodnota.



Nabíjí se pomocí klasického microUSB konektoru chovaného na boku. Když máte rychlonabíječku, je hotovo za 90 minut.



Dostupné velikosti: 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47. Když pár milimetrů přebývá, stačí vzít nůžky…



Vložky jsou voděodolné. Stupeň krytí IPx6 však stačí spolehlivě na vlhkost vznikající uvnitř obuvi. Na pobíhání mrazivým potokem to nebude.

Máte zájem? Vložky už se prodávají a skvělé je, že nemusíte řešit dopravu z Ameriky, jak to u podobných gadgetů bývá. Digitsole koupíte i u nás, třeba CZC.cz je má za 5 599 Kč. To rozhodně není málo, ale přepočet ze 199 dolarů (plus daň) přímo na www.digitsole.com kupodivu vychází na částku ještě vyšší.





Aplikace (Apple iOS a Android) umí nastavovat teplotu pro levou i pravou vložku zvlášť.



Reklama na Warm Series. Také se vám líbí? :-)