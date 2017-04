Zvednout to? Oblíbená česká aplikace se naučí blokovat nevyžádané hovory

Českou aplikaci Zvednout to? bojující proti nevyžádaným hovorům získala důležitý update. Doposud dokázala uživatele na nevyžádaný hovor pouze upozornit, s verzí 2.0 se však naučila čísla předem blokovat. Volání se vám tak nezobrazí na displeji, ani jej neuvidíte v seznamu hovorů. Zablokovat přitom jdou jak čísla lokákální, tak i z veřejného seznamu.

Databáze čítá více než 17 000 čísel, přispět do ní může každý uživatel. To je s novou verzí možné přímo z telefonního seznamu pomocí ikonky sdílení. Ačkoliv se jedná o poměrně novou aplikaci, je mezi uživateli oblíbená. Pravidelně se umisťuje na předních příčkách v App Storu. Tam ji můžete zakoupit za 1,99 € (54 Kč). Slováci mohou sáhnout po slovenskou verzi Zdvihnúť to?.