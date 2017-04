Datové jaro pokračuje. Který operátor přifoukne FUP limity příště?

Datové jaro je termín, který zavedl předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák a jeho věštba z přelomu roku se plní. začalo to opatrným předjařím, ale pak do toho důrazně prásknul T-Mobile. Zbrklé reakce konkurentů jsme se nedočkali, ale něco přece jen předvést musí. Počkáme si ještě pár týdnů.

Mezitím se datové jaro přestěhovalo do sněmovny, kde novela zákona o elektronických komunikacích úspěšně začala svoji cestu do zákoníku. Až tam bude, pomůže spotřebitelům ve vztahu s operátory. Nečekané pokračování datového jara obstaralo O2, které pustilo virtuální operátory do LTE sítě.

Jen tak dál!

Podívejte se na naše další víkendová videa