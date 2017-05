Dirror: Jste připravení na chytré zrcadlo? Tohle už si můžete koupit

Jedním z nejzajímavějších projektů představených na tradiční IFA Global Press Conference bylo chytré zrcadlo Dirror (www.Dirror.com). Na rozdíl od jiných projektů, které se ohání stejnou produktovou kategorizací, si Dirror už můžete koupit. Za úhlopříčky od 10 do 27 palců zaplatíte od 26 do 66 tisíc korun. Co za tyto nemalé částky dostanete?

Dirror je vlastně tablet/počítač, jež se designem blíží dřevem orámovanému zrcadlu. Displej je překrytý zrcadlovou fólií a je jen na vás, jestli ji necháte prosvítit celoplošným obrazem, nebo si jen po stranách zobrazíte požadované informace. Uvnitř běží standardní Windows 10, takže na ploše můžete zobrazit, co vás napadne – aplikace, web, multimédia, hry... Pro „zrcadlové“ účely připravil výrobce několik specializovaných aplikací, takže při prvním ranním pohledu do zrcadla rovnou zjistíte, jaké bude počasí, co se stalo ve světě, nebo co vás čeká v práci.

Primárně se Dirror ovládá dotykově, což v kombinaci se zrcadlovou plochou není úplně ideální (protože ji upatláte). Nic vám ale nebrání připojit myš, nebo klávesnici. Tedy vlastně brání – absence jakéhokoliv konektoru. Musíte si vystačit s Bluetooth.