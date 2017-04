Dítě s paušálem může být neřízená střela, za dluhy odpovídají rodiče

Za nezaplacené faktury za telefon nezletilých dětí odpovídají rodiče. Informuje o tom březnová monitorovací zpráva ČTÚ, která popisuje případ dluhu přesahujícího 60 tisíc korun. Operátor O2 je vymáhal po dítěti, jemuž v době uzavření smlouvy bylo šest let.

Úřad však návrhu nevyhověl, neboť za plnění povinností nezletilého dítěte odpovídá rodič a proti němu měl být nárok vznesen. Zní to možná logicky, ale dříve tomu tak nebylo. ČTÚ uvádí, že se v tomto případě odklonil od dříve uplatňovaného výkladu, že návrh (vymáhání) má směřovat vůči nezletilému.

ČTÚ rozhodnutí odůvodňuje tak, že smlouva o poskytování elektronických komunikací zavazuje k dlouhodobému opětovnému plnění, přičemž výše plnění prakticky není nijak omezena a zodpovědnost dle Zákona o rodině nese rodič. Úřad vidí analogii v rozhodnutí Nejvyššího soudu, který řešil spor ohledně závazků plynoucích ze smlouvy o stavebním spoření, které rodiče uzavřeli na nezletilého potomka.

Pozor na děti, nehledí na útratu

I v této situaci platí následující: „Jestliže z obsahu závazkového vztahu, jehož účastníkem je nezletilé dítě, vyplývá povinnost něco plnit, jsou ke splnění této povinnosti povolání zákonní zástupci nezletilého.“

Na vymáhání šedesátitisícového nedoplatku jsme se zeptali i O2, tisková mluvčí Lucie Pecháčková nám sdělila, že tento konkrétní případ nezná, ale pravděpodobně bude několik let starý. Současná praxe je prý taková, že pohledávky jsou vymáhány po zákonných zástupcích.

„V současné době je smlouva uzavírána ve prospěch nezletilého, přičemž pokud nepotvrdí při dosažení zletilosti, že chce smlouvu mít v plném rozsahu "na sebe", je buď přeregistrována na rodiče, který smlouvu uzavřel, anebo je služba zrušena. I zde platí, že do té doby dluhy soudně vymáháme po rodiči, který smlouvu uzavřel a zavázal se, že bude platit vyúčtování.“

Co se týče možností u českých operátorů, Vodafone má tarif pro mladé vázaný věkovou hranicí 26 let a ISIC kartou. T-Mobile po zavedení nových „konfekčních“ tarifů nic speciálního pro dorost nemá a na webu O2 najdeme, že nabídka pro mladé je limitována jen věkem 26 let.

Pokud tedy budete jako rodič uzavírat smlouvu s operátorem za nezletilé dítě, určitě se ptejte na mechanismus, kterým lze přímo u operátora stopnout vysokou útratu… Můžete si tak do budoucna ušetřit hromadu komplikací.