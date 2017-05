Finové prosurfují 28× více než Češi. Operátoři kupodivu nekrachují. Naopak...

Mobilní internet využívá zhruba 40 % zákazníků českých operátorů. Ti datující mají spotřebu v průměru okolo 1 GB měsíčně. To jsou údaje za loňský rok. Dnes by mohl být průměr na všechny zákazníky (včetně té většiny, která nedatuje) někde kolem 500 MB na hlavu na měsíc. Uvidíme, jaká čísla vykáží tuzemští operátoři za letošní rok, ale datová spotřeba je u nás tak nízká, že se s ní raději nikdo nechlubí.

Chlubí se ale Finové. Analytici z Tefficient porovnali meziroční nárůst datového provozu u finských operátorů DNA a Elisa za 1. čtvrtletí letošního roku.

.@DNA_fi reports faster data traffic growth than @ElisaOyj. Average usage per SIM 14.3 GB per month in Q1 2017. https://t.co/QTmGGyEyTr pic.twitter.com/rqxw9nltgx