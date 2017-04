HTC U Ultra: ultra výbava za ultra cenu [recenze]

Ještě než jsem začal HTC U Ultra testovat a než jsem z něj udělal svůj primární smartphone, přemýšlel jsem, jak se k tomuto modelu postavit. Řada HTC One M s pořadovými čísly je zapomenuta, celokovové zpracování je to tam a HTC po delší době hází bombu do rybníka se superphony. Vody byly rozvířeny nejen výbavou, pojetím a funkcemi nového top modelu, ale také velmi sebevědomou cenovkou, kterou HTC pro český trh nasadilo. Ta už naštěstí doznala zlevnění, které je znatelné a cena se tak zdá býti ospravedlnitelnou. A nebo ne?

V prvé řadě vás na HTC U Ultra uchvátí jeho velikost. Sám mám dost velké ruce a jako primární zařízení používám Lumii 950 XL s displejem o stejné úhlopříčce 5,7", ale HTC U Ultra má díky sekundárnímu displeji a systémovým tlačítkům mimo displej rozměry o dost větší (10 mm na výšku a 8 mm na šířku), i já jsem tedy musel přehmatávat. Druhý displej je ale povedený a i když některé jeho funkce mi přijdou zbytečné, rozhodně se jedná o zajímavé zpestření. Po krátkém čase rovněž narazíte na výborný zvukový přednes a kvalitní fotografické výsledky. Na první dojem a pohled mě zklamal hodně vystupující fotoaparát, zvláštně umístěná systémová tlačítka a baterie, které v zátěži poměrně rychle ubývají procenta.

HTC U Ultra Ocean Note katalog | preview rozměry a hmotnost: 162 × 80 × 8 mm, 170 g

displej: 5,7'', kapacitní S-LCD, 1 440 × 2 560, 515 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 64 GB, microSDHC, RAM: 4 096 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 820 (4× Kryo, 2,2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 7 (Nougat)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), blesk 83 %

vybavenost 0,9/6

výhodnost ?

žádanost cena: až

Samotná recenze pokračuje v následující kapitole, stejně jako úplný výčet plusů a minusů HTC U Ultra.

Plusy:

dva displeje

dva kvalitní fotoaparáty

stereoreproduktory a kvalitní zvuk

Minusy: