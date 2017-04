Jak šmírovat přes Google Mapy a jak se tomu bránit

Googlu se někdy přezdívá Velký bratr. A opravdu toho o nás ví hodně. Ale není třeba se děsit, stačí vědět, kam sáhnout.

Google Mapy jsou ukázkový případ. Jsou v mobilu, vědí, kde se pohybujete, a všechno ukládají na časovou osu (včetně vyfocených obrázků a e-mailů). Může se to hodit, ale také se to dá zneužít, pokud se váš mobil dostane do nesprávných rukou.

Stejné je to s jen pár týdnů starou funkcí Sdílet polohu. Skvělá funkce, když má jít dítě přes město a vy jej chcete mít pod kontrolou! Ale stejně snadné je i zneužití.

Nechcete se nechat šmírovat? Je to jednoduché, poradíme, jak tyhle funkce vypnout.



Toto jsou dvě položky v menu Google Map, které nás dnes zajímají. Časová osa a funkce Sdílet polohu.