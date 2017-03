Nokia vstala z mrtvých. Tohle jsou telefony, které navážou na legendu

Dnešní Nokia, to je zcela jiná firma, než před nějakými sedmi lety, kdy se pyšnila titulem největšího výrobce mobilních telefonů na světě. Žije ze svých patentů, pracuje na virtuální realitě, vyrábí panoramatické kamery, zabývá se digitalizací zdravotnictví, nedávno koupila firmu Withings, která vyrábí špičkové nositelnosti, chytré hodinky (mimochodem od léta ponesou jméno Nokia), váhy atd.

Do Barcelony však přijela Nokia představit plody své spolupráce s jinou finskou firmou HMD Global. Ta se stará o návrat jména Nokia do světa telefonů. Ani HMD nebude telefony vyrábět, to má za úkol čínský Foxconn, tedy stejná firma, která pro Apple dělá iPhony.

Cíle nejsou malé: „Chceme se stát jedním z největších výrobců mobilů na světě.“

Nokia/HMD slibují, že s novými telefony nejde jen o parametry, ale o promyšlenou integraci technologií a jejich použitelnost v reálném životě. Mají být jednoduché a snadno použitelné, dostanou prý ten nejčistší Andorid a měsíční updaty napříč celým portfoliem. Podpora Googlu je zřejmá i na tom, že všechny modely dostanou umělou inteligenci Google Assistant.

Všechny nové Nokie budou dostupné ve 2. čtvrtletí a počítá se i s českým trhem. Podrobnosti zatím chybí.

Tisková konference byla plná silných prohlášení a superlativů. Až praxe však ukáže, jestli jde jen o tuctové telefony, které budou těžit ze slavné značky, nebo nové Nokie s Androidem opravdu oživí legendu. Za sebe mohu říct, že nostalgie, síla značky a finský přízvuk v angličtině pořád fungují. Snad to praxe nezkazí…

Nokia 6

První oznámení bylo očekávané. Nokia 6 jde na globální trh. Oznámena byla jen nová barevná varianta – lesklá černá Nokia 6 Art Black, která dostane paměťový boost – operační paměť poskočí na 4 GB a úložiště na 64 GB.

Nokia 6 katalog rozměry a hmotnost: 154 × 76 × 8,4 mm, 169 g

displej: 5,5'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 1 920, 401 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (150|50 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11, Bluetooth, GPS

paměť: 64 GB, microSDHC, RAM: 4 096 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 430 (8× Cortex-A53, 1,4 GHz, 28nm)

operační systém: Google Android 7.1 (Nougat)

fotoaparát: 16MPx (4 640 × 3 480), video (1 920 × 1 080), blesk 77 %

Nokia 5

Šestka má 5,5" displej, Pětka jde níže, na 5,2". Klesá také rozlišení, z Full HD na HD (tedy 1 280 × 720 pixelů). Také procesor (Snapdragon 430) patří do střední třídy. Tělo je vyrobené z jednoho bloku hliníkové slitiny, frézování prý trvá téměř hodinu. Čtečka otisků prstů je integrovaná v tlačítku pod displejem. Cena je stanovená na 189 eur, což je v přímém přepočtu 5 100 Kč.

Nokia 5 katalog rozměry a hmotnost: 150 × 73 × 8,1 mm

displej: 5,2'', kapacitní IPS LCD, 720 × 1 280, 282 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (150|50 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 4.1, GPS

paměť: 16 GB, microSDHC, RAM: 2 048 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 430 (8× Cortex-A53, 1,4 GHz, 28nm)

operační systém: Google Android 7.1 (Nougat)

fotoaparát: 13MPx (4 128 × 3 096), video, blesk 72 %

Nokia 3

Až nejmenší z finských Androidů nemá hliníkové unibody, pouze rám, přední a zadní panel jsou plastové, displej chrání tvrzené sklo Gorilla Glass. Úhlopříčka je 5", rozlišení 720p HD (tedy 1280 × 720 pixelů). Oznámená cena je 139 eur, což je v přepočtu 3 800 Kč.